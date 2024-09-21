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В Нижегородской области в результате ДТП погибла замминистра туризма

Baza: замминистра туризма Нижегородской области Галкина погибла в результате ДТП

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Телеграм-канал «МЧС Нижегородской области»

Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в результате автомобильной аварии. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Из материала следует, что ДТП произошло 20 сентября недалеко от деревни Люнда-Шиповой. В тот день женщина возвращалась домой из Республики Марий Эл, которую она посетила в рамках командировки.

По информации журналистов, машина чиновницы врезалась в легковой автомобиль. В результате несовместимые с жизнью травмы получила не только Галкина, но и еще два человека. Речь идет о водителе и пассажире второго транспортного средства.

«Еще во время ДТП пострадали водитель автобазы нижегородского кремля и сотрудник регионального агентства гостеприимства», — говорится в публикации.

В каком именно состоянии находятся раненые, пока не уточняется.

При этом в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ подчеркивается, что после столкновения один из автомобилей загорелся. Теперь в обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам профильных органов.

Ранее в Москве в результате ДТП с участием такси погибли три человека.

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