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Мигрант надругался над детьми на детской площадке в Ленобласти

РЕН ТВ: в Ленобласти мигранта заподозрили в надругательстве над детьми

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Depositphotos

В Ленобласти безработного мигранта задержали по подозрению в надругательстве над детьми на детской площадке. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в поселке Токсово. Неизвестный мужчина совершил надругательство над детьми на детской площадке.

О произошедшем в правоохранительные органы сообщила 46-летняя местная жительница. Стражи порядка по горячим следам установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его. Им оказался 53-летний безработный приезжий из Узбекистана.

Предполагаемого преступника доставили в отдел и поместили в изолятор временного содержания. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент уточняются.

Ранее юноша надругался над 15-летней школьницей на лестнице в подъезде дома в Петербурге.

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