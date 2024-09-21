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В Петербурге работнику бронетанкового завода прищемило голову стволом пушки

«78.ru»: в Петербурге сотруднику завода зажало голову стволом пушки

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Стрельне сотрудник бронетанкового завода получил травмы на рабочем месте, мужчине прищемило голову стволом пушки. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел на 61-м бронетанковом ремонтном заводе в Стрельне. Слесарь выполнял работы по демонтажу агрегатов пушки, он находился за орудием, на котором не был установлен противооткатный механизм.

В какой-то момент мужчине задело голову одним из агрегатов пушки. Спасти пострадавшего не удалось, руководство предприятия от комментариев воздержалось.

До этого сообщалось, что в Салавате на сотрудника завода упали две тонны стекла. Оператор технологических установок вместе с коллегой упаковывал материал, когда на мужчину обрушилось стекло. Приехавшие на место медики оказали необходимую помощь и госпитализировали россиянина с переломом ноги. Помимо этого, мужчина получил черепно-мозговую травму и многочисленные порезы. На данный момент рабочий находится в больнице.

Ранее россиянка получила перелом позвоночника после падения на нее конструкции на производстве.

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