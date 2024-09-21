Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области подростки исцарапали и искусали одноклассника

«НГС»: в Новосибирской области сверстники искусали одноклассника

close
Shutterstock

В новосибирском поселке Кольцово группа подростков напала на девятилетнего мальчика, ребенка повалили на землю, исцарапали и искусали. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел 19 сентября, девятилетний мальчик возвращался из школы, когда на него напала группа подростков. По словам матери мальчика, двое сверстников повалили ее сына на землю и нанесли травмы.

«Я знаю, что одноклассник повалил сына на землю и что к ним подбежал еще один мальчик, который старше. Один кусал за ноги, царапины сделал второй», — рассказала женщина.

За медицинской помощью семья обращаться не стала, мать пострадавшего написала заявление в полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Свердловской области прокуратура устанавливает обстоятельства избиения 13-летнего школьника, на мальчика напали старшеклассники. Подросток гулял во дворе с девушкой, когда к ним подошла группа подростков. Пострадавший был госпитализирован, он частично потерял память и получил черепно-мозговую травму. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее подросток жестоко избил девочку в лесу на Урале.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами