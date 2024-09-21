В Новосибирской области подростки исцарапали и искусали одноклассника

В новосибирском поселке Кольцово группа подростков напала на девятилетнего мальчика, ребенка повалили на землю, исцарапали и искусали. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел 19 сентября, девятилетний мальчик возвращался из школы, когда на него напала группа подростков. По словам матери мальчика, двое сверстников повалили ее сына на землю и нанесли травмы.

«Я знаю, что одноклассник повалил сына на землю и что к ним подбежал еще один мальчик, который старше. Один кусал за ноги, царапины сделал второй», — рассказала женщина.

За медицинской помощью семья обращаться не стала, мать пострадавшего написала заявление в полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Свердловской области прокуратура устанавливает обстоятельства избиения 13-летнего школьника, на мальчика напали старшеклассники. Подросток гулял во дворе с девушкой, когда к ним подошла группа подростков. Пострадавший был госпитализирован, он частично потерял память и получил черепно-мозговую травму. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональная прокуратура.

Ранее подросток жестоко избил девочку в лесу на Урале.