Двух фигурантов дела WB арестовали за попытку проникнуть в больницу

Двух фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве арестовали на 15 суток за попытку проникновения в НИИ скорой помощи имени Н.В Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у здания НИИ скорой помощи собрались около 30 человек, которые пытались проникнуть внутрь. В их числе были Чапанов А.И. и Кодзоев М.Р, которые при задержании мужчины уклонялись проследовать с сотрудниками полиции.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, в то время, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. 19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее суд назначил участникам стрельбы у офиса Wildberries по 15 суток ареста.