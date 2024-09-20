«Сама виновата»: родственник грозившего вырвать учительнице язык мужчины винит педагога

Родственник мужчины, у которого возник конфликт с учительницей в челябинской школе, не считает члена семьи виновным. Об этом сообщает ИА Регнум.

Как рассказал собеседник, слова обещавшего вырвать педагогу язык мужчины он не считает серьезной угрозой.

«Учительница сама виновата. Она троим детям запрещала разговаривать на нашем языке и превысила свои полномочия», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в Челябинске после того, как педагог сделала учащемуся замечание. Она, по данным источников, запрещала мальчику использовать телефон и требовала, чтобы он общался с ней на русском языке.

Недовольный мужчина ворвался в кабинет, заявил, что является родителем учащегося. Он пообещал женщине, что она больше не будет работать в школе и что «сам вырвет ей язык».

После разговора педагогу понадобилась помощь медиков, у пациентки диагностировали инсульт.

Сам мужчина записал извинения и рассказал, что сожалеет о том, как себя вел.

Ранее краснодарка пожаловалась на многодетную мать, которая держит в страхе два хутора.