В Воронежской области тушат крупный пожар

В Воронежской области сотрудники МЧС России тушат пожар в селе Новая Усмань на площади 3500 квадратных метров.

Отмечается, что в населенном пункте горит производственное помещение. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

На месте работают более 50 спасателей и 18 единиц техники.

По уточненой информации, горит склад с пенопропиленовой тарой.

15 сентября сообщалось, что в Воронежской области пожарным удалось ликвидировать два ландшафтных пожара на площади 100 га. По данным ведомства, возгорания у хутора Калач на 70 гектарах и у села Песковатка на 30 гектарах были потушены около 16:00. Сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало. На место происшествия были отправлены пожарно-спасательные подразделения, в том числе авиация. С 12 сентября в области действует режим повышенной готовности в связи со «сложной пожароопасной обстановкой».

Ранее очевидцы сообщили, что из-за пожара под Воронежем пришлось остановить поезд.