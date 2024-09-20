Суд назначил участникам стрельбы у офиса Wildberries по 15 суток ареста

Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам стрельбы у московского офиса Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Чапанов М.а Л. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.астью1 статьи 19.3 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — заявили в суде.

Аналогичные наказания назначили фигурантам по фамилии Кодзоев, Ведзижев, однофамильцу Чапанова и двум Цикиевым.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее у 24 фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberriеs провели обыски.