При обстреле Горловки ранены десять местных жителей

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилого массива «Строитель» в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) ранения получили десять местных жителей. Об этом мэр города Иван Приходько написал в своем Telegram-канале.

«10 мирных горловчан получили ранения в результате обстрела жилмассива «Строитель», — написал он.

Перед этим он сообщил о восьми пострадавших.

Горловка находится в 50 км севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что ВСУ в ночь на 20 сентября нанесли прицельный удар по автовокзалу в городе. По словам Приходько, в результате украинского удара по Горловке была повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации. Кроме того, глава города сообщил о повреждении дома и магазина в центре Горловки около автовокзала в результате ночного обстрела ВСУ.

Ранее жительница села в Курской области рассказала, как уезжала на велосипеде из-под обстрела.