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Задымление произошло в петербургском «Лахта-центре»

«Mash на Мойке»: верхние этажи петербургского «Лахта-центра» окутал дым

Задымление фиксируют в общественно-деловом комплексе «Лахта-центр» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Прямо сейчас верхние этажи здания окутаны дымом», — говорится в сообщении.

Причины задымления выясняются. К башне направляются экстренные службы.

Комплекс «Лахта-центр» включает три высотных здания, названные в соответствии с параметрами высоты: «462», «555» и «703». Корпус «462» был введен в эксплуатацию в 2018 году. Остальные корпуса планируют открыть до 2031 года.

До этого сообщалось, что 14 сентября в Колпинском районе на юго-востоке Санкт-Петербурга произошел пожар в здании больницы на улице Павловской. Пришлось эвакуировать более 50 человек. Причиной возгорания стал компьютерный томограф.

10 сентября в Санкт-Петербурге случился пожар у «Газпром арены». Мощные клубы дыма были видны издалека.

Ранее Путин оценил башню «Лахта-центр».

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