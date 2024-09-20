В Петербурге врачи спасли многодетную мать с 36-килограммовой опухолью

Врачи Петербурга спасли многодетную мать с гигантской опухолью. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Пациентка поступила в экстренном порядке. Во время обследования у нее выявили опухоль малого таза. Предположительно, новообразование росло полтора-два года и в результате достигло 36,5 килограммов. Из-за опухоли некоторые органы сместились.

«Операция проводилась мулитидисциплинарной бригадой врачей и заняла около двух часов. Помимо проведения самой операции, очень важное значение имело грамотное восстановление», – поделились врачи.

По словам самой пациентки, из-за новообразования ей пришлось уйти с работы, так как она больше не могла выполнять обязанности воспитателя в детском саду. Спать ей приходилось сидя, за пределы жилья она не выходила.

Она добавила, что не хотела идти к врачам, так как думала, что «опухоль рассосется самостоятельно». Петербурженка также переживала за детей, которых не с кем было оставить на время лечения.

Вскоре врачи планируют выписать женщину.

Ранее в Казани врачи спасли женщину, удалив ей 16 миоматозных узлов.