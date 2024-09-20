Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге врачи спасли многодетную мать с 36-килограммовой опухолью

В Петербурге многодетной матери удалили опухоль весом 36,5 килограммов

close
Shutterstock

Врачи Петербурга спасли многодетную мать с гигантской опухолью. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Пациентка поступила в экстренном порядке. Во время обследования у нее выявили опухоль малого таза. Предположительно, новообразование росло полтора-два года и в результате достигло 36,5 килограммов. Из-за опухоли некоторые органы сместились.

«Операция проводилась мулитидисциплинарной бригадой врачей и заняла около двух часов. Помимо проведения самой операции, очень важное значение имело грамотное восстановление», – поделились врачи.

По словам самой пациентки, из-за новообразования ей пришлось уйти с работы, так как она больше не могла выполнять обязанности воспитателя в детском саду. Спать ей приходилось сидя, за пределы жилья она не выходила.

Она добавила, что не хотела идти к врачам, так как думала, что «опухоль рассосется самостоятельно». Петербурженка также переживала за детей, которых не с кем было оставить на время лечения.

Вскоре врачи планируют выписать женщину.

Ранее в Казани врачи спасли женщину, удалив ей 16 миоматозных узлов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами