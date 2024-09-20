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У 24 фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberriеs провели обыски

У 24 фигурантов дела о стрельбе у московского офиса Wildberries проведены обыски

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

У 24 фигурантов дела о стрельбе у московского офиса Wildberries проведены обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее были завершены обыски у Бакальчука.

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Стрельба в офисе Wildberries
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