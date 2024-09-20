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Восьмилетняя девочка угнала автомобиль родителей, чтобы поехать за кофе

Complex: в США 8-летняя школьница угнала семейный автомобиль, чтобы съездить за фраппучино

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Pexels

В США восьмилетняя девочка угнала автомобиль родителей, чтобы поехать за кофе, пишет Complex.

Школьница из Огайо спровоцировала тревогу в семье, когда внезапно исчезла. Родители заметили, что вместе с дочерью пропал и их автомобиль, после чего обратились в полицию. Пока офицеры обыскивали дом, сосед рассказал, что у него есть запись с камеры, на которой видно, как девочка садится за руль автомобиля и уезжает.

Через полчаса машина была замечена на парковке возле супермаркета, который находится в 17 км от дома школьницы. Патрульные отправились по этому адресу, где и нашли девочку, которая пила фраппучино, купленный в магазине.

Школьница объяснила, что взяла машину родителей, чтобы съездить за кофе. В полиции отметили, что девочка не пострадала, но пока ехала за рулем, повредила чужой почтовый ящик.

«Я наконец-то нашел женщину, которая спешит в магазин сильнее, чем моя жена», — пошутил один из полицейских.

Ранее школьник угнал автомобиль родителей, чтобы покататься с другом, и попал в ДТП.

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