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Беспилотник ВСУ атаковал школу в Запорожской области

Балицкий: БПЛА ВСУ атаковал школу в Каменке-Днепровской Запорожской области

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Телеграм-канал Балицкий Евгений

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал общеобразовательную школу в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Очередная циничная атака террористов, для которых нет ничего святого», — написал он.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. БПЛА сдетонировал в дерево, детей эвакуировали, на месте инцидента работают оперативные службы.

Утром 20 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в ДНР.

До этого во время атаки украинских дронов на город Энергодар в Запорожской области был поврежден газовоз. При этом сама заправка, на которой был размещен грузовик, повреждений не получила.

Утром 18 сентября произошел массовый налет дронов ВСУ. По словам директора по коммуникациям станции Евгения Яшина, в настоящее время сохраняется опасность атак беспилотников по инфраструктуре Энергодара, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции.

Ранее в Тверской области после падения обломков беспилотника возник пожар.

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