Московский школьник съел головку чеснока на спор и попал в реанимацию

Школьник из Москвы оказался в больнице из-за спора, в котором должен был съесть головку чеснока. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, 16-летний подросток отдыхал в компании сверстников. Молодые люди купили в магазине еду и головку чеснока, с продуктами они отправились в парк.

Школьники сели на лавочку и начали общаться, во время разговора пострадавший стал на спор есть чеснок. Позже юноша стал кашлять и упал на землю.

«Его друзья сначала подумали, что тот разыгрывает их, но через несколько минут поняли, что это не шутка», – сообщается в публикации.

Молодые люди вызвали медиков, их товарища оперативно госпитализировали в токсикологическую реанимацию. Предварительно, у него диагностировали отравление.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

По словам школьников, перед походом в магазин они почувствовали от подростка запах алкоголя, но он не вел себя как человек в состоянии опьянения, и они не придали этому значения.

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