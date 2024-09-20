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Жителя ЛНР задержали по подозрению в передаче данных для ракетных ударов ВСУ

ФСБ опубликовала видео задержания жителя ЛНР по подозрению в передаче данных ВСУ

ФСБ обнародовала видео задержания жителя Старобельского района Луганской народной республики (ЛНР), который передавал данные о российских войсках Вооруженным силам Украины (ВСУ). Запись была опубликована изданием «Известия».

На кадрах запечатлены сотрудники силовых структур, которые сопровождают задержанного. Мужчина дает признательные показания. По его словам, с ним связался знакомый, который служит в ВСУ, и предложил заработать $10 тысяч.

Задержанный согласился на предложение и передал своему знакомому фото- и видеоматериалы, касающиеся размещения российских войск в ЛНР, но денег так и не получил. Позже к нему вновь обратились с просьбой предоставить информацию, и он, надеясь, что вторичный запрос не окажется обманом, снова отправил сведения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

20 сентября также стало известно, что МВД и ФСБ в Санкт-Петербурге пресекли неправомерный доступ к компьютерной информации о передвижении железнодорожных составов по территории РФ, задержаны 12 человек.

Ранее житель Краснодара получил 11 лет колонии за попытку госизмены.

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