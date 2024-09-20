Город Харьков частично обесточило после взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Харьковские паблики пишут, что после взрыва в части города пропал свет», — говорится в сообщении.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявлял 20 сентября, что в Харькове был нанесен удар по позициям украинских военных. По словам Лебедева, удар был нанесен по школе, где находились военные. Он также сообщил, что у него есть неподтвержденная информация о присутствии иностранных наемников во время удара. Кроме того, координатор отметил, что в Харькове был нанесен удар по депо, где находился военный состав, загруженный горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой. По его словам, этот поезд должен был доставить подкрепление Вооруженными силам Украины (ВСУ) на Изюмское направление.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после взрывов на Крымском мосту.

Ранее военкоры сообщили о не менее восьми ударах «Искандерами» по Харькову.