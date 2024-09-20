Центр конных традиций завершит сезон на ВДНХ иммерсивной игрой

Центр национальных конных традиций на ВДНХ завершит летний сезон прошедший под названием «Аллюром сквозь века», иммерсивной игрой «Погружение в национальные конные традиции». Торжественное закрытие состоится 21 и 22 сентября, сообщается на портале мэра Москвы.

В ближайшие выходные посетители ВДНХ смогут узнать о конных традициях, посмотреть выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, которые представят постановку «Мир на двоих» о многовековой дружбе человека и лошади, а также принять участие в викторине.

Желающие принять участие в иммерсивной игре смогут обучиться фланкировке (комплекс упражнений, нарабатывающих культуру и навык обращения с шашкой) и владению пикой, а также основам джигитовки.

В субботу в 14:40 и 16:20 перед гостями Центра национальных конных традиций выступит московский театр песни «Яр», а в 15:00 на выводном кругу можно посмотреть театрализованную выводку 13 лучших представителей национальных пород лошадей.

В воскресенье в 16:10 пройдет концерт дуэта Balalaikes.