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Суд рассмотрит ходатайство об обыске в жилище Бакальчука

Суд рассмотрит ходатайство о неотложном обыске в жилище Владислава Бакальчука

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Кадр из видео/Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит ходатайство об обыске, не терпящем отлагательства, по месту жительства Владислава Бакальчука, мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук. Об этом сообщает РИА Новости.

«Материал по ходатайству следователя о производстве обыска, не терпящего отлагательств в жилище Владислава Бакальчука зарегистрирован в суде», — говорится в сообщении.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее по делу о стрельбе у офиса Wildberries арестовали бойца ММА.

Все новости на тему:
Стрельба в офисе Wildberries
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