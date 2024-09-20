ВСУ повредили газораспределительную станцию в Курской области

Газораспределительная станция повреждена в селе Большое Солдатское Курской области в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Из-за этого нарушено газоснабжение в Большесолдатском и Беловском районах, которые подключены к ней», — проинформировал он.

Часть потребителей уже присоединили к резервной газораспределительной станции, отметил глава региона.

По его словам, ремонтно-восстановительные работы будет возможно произвести при стабилизации обстановки.

Накануне стало известно о том, что ВСУ атаковали работников энергосетей в Курской области, ранения получили два специалиста.

6 августа украинские солдаты попытались перейти границу и зайти вглубь Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Часть солдат ВСУ при наступлении на Курскую область были отрезаны от основных подразделений и сейчас оказались в окружении.

Ранее Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.