Столичный суд арестовал 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs

Басманный суд Москвы арестовал 10 человек по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberriеs в центре Москвы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд избрал меру пресечения в отношении Досаева в виде заключения под стражу», — огласил решение судья.

По данным агентства, арестованный оказался десятым фигурантом уголовных дел, которые были возбуждены после событий у офиса Wildberriеs в Москве.

Вооруженный конфликт у офиса Wildberries в центре Москвы в бизнес-центре «Романов Двор» произошел 18 сентября. Двое охранников получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще семь человек получили разного рода ранения.

Сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку и еще шестерым участникам инцидента со стрельбой в центральном офисе Wildberries предъявлены обвинения по четырем статьям. Предприниматель просидел в кабинете у следователя до утра, пишет Mash.

Последний пост в соцсети Бакальчук выложил накануне в 18:04 мск — в нем бизнесмен заявил, что на него готовилось покушение. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда Бакальчуку могут избрать меру пресечения по делу о стрельбе.