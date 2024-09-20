Россиянина осудили за попытку работать на иностранную разведку ради жизни в Польше

Жителя города Заречного в Пензенской области отправили в исправительную колонию на 3 года и 4 месяца за попытку сотрудничать с польской разведкой. Об этом сообщается на сайте областного суда.

Мужчина 1988 года рождения был работником особого режимного предприятия. Суд выяснил, что он собирался уехать на постоянное жительство в Польшу, опасаясь призыва в Вооруженные силы РФ.

Злоумышленник пытался наладить контакт с польской разведкой в конце ноября 2023 года и хотел передать секретные сведения о режимном объекте, чтобы ему предоставили политическое убежище. Но его действия пресекли сотрудники органов безопасности, отметили в суде.

Накануне ФСБ уличила в госизмене программиста из Тюмени за связь с иностранной организацией.

Кроме того, сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело о госизмене в отношении жителя Хабаровского края из-за того, что он перевел криптовалюту на закупку оружия, боеприпасов и обмундирования для украинской армии. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее московский суд арестовал мужчину по засекреченному делу о госизмене.