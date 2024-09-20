Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина осудили за попытку работать на иностранную разведку ради жизни в Польше

Россиянина лишили свободы за попытку сотрудничать с польской разведкой

close
Максим Блинов/РИА Новости

Жителя города Заречного в Пензенской области отправили в исправительную колонию на 3 года и 4 месяца за попытку сотрудничать с польской разведкой. Об этом сообщается на сайте областного суда.

Мужчина 1988 года рождения был работником особого режимного предприятия. Суд выяснил, что он собирался уехать на постоянное жительство в Польшу, опасаясь призыва в Вооруженные силы РФ.

Злоумышленник пытался наладить контакт с польской разведкой в конце ноября 2023 года и хотел передать секретные сведения о режимном объекте, чтобы ему предоставили политическое убежище. Но его действия пресекли сотрудники органов безопасности, отметили в суде.

Накануне ФСБ уличила в госизмене программиста из Тюмени за связь с иностранной организацией.

Кроме того, сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело о госизмене в отношении жителя Хабаровского края из-за того, что он перевел криптовалюту на закупку оружия, боеприпасов и обмундирования для украинской армии. Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее московский суд арестовал мужчину по засекреченному делу о госизмене.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами