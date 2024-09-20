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В Госдуме назвали размер ежемесячного пособия для военкоров

Хинштейн: размер пособия для военкоров может составить порядка 2 тысяч рублей

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

В Россию планируют ввести ежемесячное пособие для военных корреспондентов, его размер может составить более 2 тысяч рублей. Об этом заявил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2024», сообщает РИА Новости.

«Размер пособия может составить около 2280 рублей», — отметил Хинштейн, комментируя выплаты для военкоров, которые получат статус «Ветеран журналистики особого риска» в результате принятия нового закона.

Он подчеркнул, что набор льгот, предоставляемых военным корреспондентам, «должен полностью соответствовать тем, что имеются у ветеранов боевых действий».

XXVIII Форум современной журналистики «Вся Россия — 2024» проходит в Сочи с 16 по 22 сентября, в нем участвуют представители СМИ из различных регионов России и зарубежные гости. В рамках форума запланированы круглые столы, дискуссионные клубы, мастер-классы и встречи с экспертами медиаиндустрии.

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