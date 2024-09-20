Россиянину, который угрожал вырвать язык учительнице, назначили наказание

В Челябинске Металлургический районный суд признал 37-летнего местного жителя, после угроз которого учительницу забрали из школы на скорой, в мелком хулиганстве. Ему назначили административный арест на 14 суток. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайный новостей».

Инцидент произошел в школе №71. Во время урока в класс зашел мужчина — он представился родителем одного из учеников, после чего начал грубо высказываться в адрес педагога. Причиной, по информации источника канала, стали замечания, сделанные педагогом в адрес его сына, — педагог якобы запрещала ребенку использовать мобильный как на уроке, так и на перемене, а также общаться на иностранном языке. Мужчина пообещал учительнице, что она больше не будет работать в школе, а также сказал, что «сам вырвет ей язык».

Педагога на скорой забрали в реанимацию. Женщине диагностировали инсульт.

После задержания нарушитель записал извинения на камеру: он попросил прощения за свой проступок и выразил сожаления относительно своего поведения.

В Следственном комитете в отношении челябинца возбудили уголовные дела по статьям «Угроза причинением тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство» УК РФ.

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