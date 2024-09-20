Фермера посадили в тюрьму за построенный им мост для изолированной деревни

В Китае местного фермера приговорили к тюремному заключению за то, что он построил мост для изолированной деревни без специального разрешения, пишет Oddity Central.

Китайский фермер Хуан Дэи построил понтонный мост через реку Таоэр, чтобы облегчить жизнь своей деревенской общины. Мужчина начал строительные работы еще в 2005 году на свои личные средства. Спустя девять лет он улучшил переправу, сделав ее более современной.

Мост оказался очень полезен для местных жителей, поскольку до него им приходилось преодолевать расстояние в 70 километров, чтобы добраться до ближайшей официальной переправы через реку.

Однако в 2018 году чиновник объявили о намерении демонтировать мост и запретили его дальнейшее использование. Власти также обвинили Хуана в незаконном сборе денежных средств за проезд по мосту. Мужчина признал, что сооружение было построено без разрешения, но китаец настаивал на том, что делал это исключительно ради блага людей.

Он также выразил несогласие с обвинениями в незаконной прибыли, заявив, что потратил $18 тысяч на строительство моста, поэтому собранная сумма была необходима для покрытия расходов.

После длительных судебных разбирательств Хуан был приговорен к двум годам тюремного заключения за незаконное получение прибыли и нарушение правил строительства. Он подал апелляцию, которая была отклонена.

После повторной апелляции дело передали на пересмотр.

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