Россиянам рассказали, могут ли их гаджеты взорваться

Купленные в магазинах официально завезенные в Россию гаджеты не могут взорваться, потому что они прошли проверку и не могут быть взрывоопасны. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

По его словам, аккумуляторы в устройствах также не могут взорваться, хотя и способны самовоспламениться. При этом эксперт уточнил, что их оснащают различными уровнями защиты.

«И самый главный совет — это обращать внимание, не вздулся ли ваш телефон, не вздулась ли батарея. Если батарея вздулась, ни в коем случае не нужно пытаться разобрать корпус и вытащить ее из устройства самостоятельно, если она не снимается штатными средствами. Нужно обязательно нести к мастеру очень аккуратно, чтобы мастер, который на этом специализируется, аккуратно ее извлек», — посоветовал Корнейчук.

Он также порекомендовал не заряжать телефон на холоде, потому что это запрещено инструкцией.

17 сентября агентство Reuters сообщило, что более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Инцидент произошел в пригороде Бейрута, Дахие. На кадрах местных СМИ видно, что устройства, которые используются членами «Хезболлы» для защищенной от прослушки связи, взрываются посреди дня у людей, которые занимаются повседневными делами.

Ранее россиянам объяснили, что делать с гаджетами после взрывов пейджеров в Ливане.