Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, могут ли их гаджеты взорваться

Специалист Корнейчук: официально завезенные в Россию гаджеты не могут взорваться

close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Купленные в магазинах официально завезенные в Россию гаджеты не могут взорваться, потому что они прошли проверку и не могут быть взрывоопасны. Об этом Pravda.Ru рассказал эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

По его словам, аккумуляторы в устройствах также не могут взорваться, хотя и способны самовоспламениться. При этом эксперт уточнил, что их оснащают различными уровнями защиты.

«И самый главный совет — это обращать внимание, не вздулся ли ваш телефон, не вздулась ли батарея. Если батарея вздулась, ни в коем случае не нужно пытаться разобрать корпус и вытащить ее из устройства самостоятельно, если она не снимается штатными средствами. Нужно обязательно нести к мастеру очень аккуратно, чтобы мастер, который на этом специализируется, аккуратно ее извлек», — посоветовал Корнейчук.

Он также порекомендовал не заряжать телефон на холоде, потому что это запрещено инструкцией.

17 сентября агентство Reuters сообщило, что более 50 членов шиитской вооруженной организации «Хезболла» и сотни прохожих пострадали в Ливане от взрывов пейджеров. Инцидент произошел в пригороде Бейрута, Дахие. На кадрах местных СМИ видно, что устройства, которые используются членами «Хезболлы» для защищенной от прослушки связи, взрываются посреди дня у людей, которые занимаются повседневными делами.

Ранее россиянам объяснили, что делать с гаджетами после взрывов пейджеров в Ливане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами