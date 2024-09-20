По делу о стрельбе у офиса Wildberries арестовали бойца ММА

Басманный суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств (ММА) Умара Чичаева по делу о перестрелке у офиса Wildberries. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство правоохранительных органов и заключил под стражу Чичаева У. С. на 1 месяц и 30 суток», — гласит решение суда.

До этого Тверской районный суд Москвы признал участника перестрелки у офиса Wildberries Рашида Кодзоева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). За это же правонарушение под стражу был отправлен Чапанов А.И.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее в Wildberries после стрельбы у офиса в Москве объявили день траура.