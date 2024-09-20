Женщину обвинили в нападении после того, как она обрызгала соседа из водяного пистолета

В Канаде женщину обвинили в нападении на человека после того, как она случайно обрызгала своего соседа из водяного пистолета, пишет Oddity Central.

Венди Уошик, 58-летняя жительница Онтарио, оказалась в центре внимания правоохранительных органов после инцидента, случившегося во время семейного барбекю. Во время игры с детьми она случайно обрызгала водой из детского водяного пистолета соседа, который стриг газон. Мужчина отреагировал очень эмоционально, начал громко возмущаться и вызвал полицию, заявив о физическом насилии.

Несмотря на извинения Венди и отсутствие какого-либо физического ущерба у соседа, прибывшие полицейские присвоили мужчине статус жертвы. Сама Уошик была обвинена в нападении с использованием оружия. При этом офицеры не стали осматривать игрушку, которая стала причиной конфликта, а также не задали женщине никаких вопросов перед тем, как выдвинуть обвинение.

Ситуация оказала серьезное влияние на жизнь канадки — ей пришлось уволиться из школы. Ее семья также столкнулась с трудностями, пытаясь собрать деньги для оплаты судебных издержек. На данный момент следствие по делу продолжается.

Ранее в Польше полиция задержала двух молодых людей, пришедших в банк с водяным пистолетом.