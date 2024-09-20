Пожар в Подольске локализован

Пожар в производственном здании на улице Бронницкой в подмосковном Подольске локализован на площади 4800 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что вертолет Ми-26 сделал 14 сбросов общим объемом 210 тонн воды. На данный момент сообщается, что пострадавших нет.

В МЧС до этого уточнили, что 30 человек самостоятельно эвакуировались из здания. В работе по ликвидации пожара принимают участие более 70 специалистов и 24 единицы техники. В здании частично обрушилась крыша.

Этой ночью локализовали пожар в складском помещении в подмосковной деревне Апаринки. Площадь пожара составила 4 200 кв. метров. Склад находится на Проектируемом проезде, во владении №10. В тушении участвуют 65 спасателей и 22 машины. До этого усилили группировку сотрудников МЧС для тушения пожара на складе. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

Ранее беспилотники атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в ДНР.