Фигуранта дела о нападении на офис Wildberries отправили под арест

Тверской районный суд Москвы отправил участника нападения на офис Wildberries под административный арест на 15 суток. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Задержанного Чапанова А. И. признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ).

До этого сообщалось, что 18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что они хотели захватить здание. Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве. В их числе — Владислав Бакальчук.

Ранее стало известно, какой гонорар пообещали участникам захвата офисов Wildberries.