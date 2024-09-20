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Россиянка узнала от учительницы, что ее дочь-школьница снялась в порноролике

В Петербурге педагог сообщила матери школьницы об участии ее дочери в порно

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге визит матери 13-летней девочки в школу закончился обращением в правоохранительные органы. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, жительницу Красногвардейского района города пригласила на беседу в школу классная руководительница дочери. На встречи педагог рассказала женщине, что в школьный чат выложили ролик откровенного содержания с участием ее дочери. После этого родительница написала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого под Кировом правоохранители задержали женщину, которая снимала порноролики со своим ребенком. Чтобы подзаработать эксплуатацией собственной дочери, она организовала студию в своей квартире в поселке Тужа, а затем самостоятельно монтировала получившиеся материалы и находила покупателей на специализированных площадках.

Ранее в Петербурге задержали семейную пару, которая снимала порнофильмы со своими детьми.

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