В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышны взрывы», — написал он.

В 13:55 Труханов сообщил, что в Одесской области объявили воздушную тревогу. Он призвал жителей города оставаться в укрытиях.

До этого в оперативном командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» заявили о повреждении критической инфраструктуры.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области в ночные часы объявлялась воздушная тревога. Как сообщали украинские СМИ, накануне в регионе также были слышны взрывы.

Накануне назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что в ночь на 19 сентября на части территории Запорожской области, которая в настоящее время находится под контролем ВСУ, получили повреждения несколько инфраструктурных объектов.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.