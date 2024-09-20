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Разыскиваемого Интерполом россиянина экстрадировали из Греции

Ирина Волк: Греция передала России находившегося в розыске за наркотики Салахова

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники правоохранительных органов Греции передали российским коллегам гражданина России Айрата Салахова, который был в розыске по каналам Интерпола. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, экстрадиция Салахова прошла в аэропорту Афин. Мужчина был в розыске как осужденный за покушение на незаконный сбыт партии наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, преступление Салахов совершил еще в 2006 году. Он с сообщниками купил героин для дальнейшей перепродажи. Но довести преступный умысел злоумышленники не смогли. На подельников возбудили и уголовное дело по статьям «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств».

В 2008 году суд в Башкирии заочно приговорил Салахова к восьми годам колонии строгого режима и объявил его в международный розыск. Запрос о его выдаче направили в Грецию лишь в июне 2023, когда осужденного задержали на территории страны, уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее россиянка через поцелуй в суде попыталась передать наркотики возлюбленному.

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