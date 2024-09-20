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Россиян призвали осенью есть более калорийную пищу

Диетолог Джутова: осенью важно питаться калорийной пищей и употреблять витамины

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Freepik.com

Осенью организм нуждается в более калорийной и питательной пище, нежели летом. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Рацион, по ее словам, необходимо менять для поддержания тепла и энергии.

«Включение в рацион сезонных продуктов, таких как тыква, картофель, свекла и капуста, поможет обеспечить необходимое количество витаминов и минералов. Осенью также стоит обратить внимание на блюда, которые согревают и питают, например, супы, рагу и запеканки», — посоветовала специалист.

Она добавила, что важно пить достаточное количество воды и горячих напитков, таких как чай и различные настои.

До этого эксперты рассказали, как справиться с осенней сонливостью.

Если спать захотелось во время работы, то, по мнению специалистов, лучше всего будет сделать перерыв, встать, пройтись — это позволит скрасить монотонную работу.

Врачи предупреждают, что беспричинная постоянная сонливость может быть связана с серьезными заболеваниями. Среди них — депрессия, сахарный диабет, болезни щитовидной железы. Также причиной может быть гиперсомния, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее родителям рассказали, как защитить ребенка от гриппа осенью.

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