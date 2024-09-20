Синоптики предупредили, что в выходные российские регионы охватят заморозки

Первые заморозки придут в российские регионы в эти выходные — ожидается, что в ночь с воскресенья на понедельник они охватят восточную половину Центрального федерального округа, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Среди регионов с заморозками в грядущие выходные метеоролог назвал Московскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. В западной части страны в воскресенье днем воздух прогреется до +12-17 градусов, в субботу – до +17-22 градусов.

Осадки при этом не прогнозируется, что сильно ухудшает ситуацию с высокой пожароопасность, которая сохраняется практически по всему Центральному федеральному округу, отметил Шувалов.

Что касается бабьего лета, то раньше октября оно в Московский регион не придет.

«Оно обязательно будет, потому что после неприятной погоды всегда есть окна хорошей погоды. Вот каким будет это бабье лето, сейчас загадывать просто-напросто было бы неправильно», — заключил синоптик.

До этого синоптики отмечали, что начало октября в Москве будет аномально теплым, температура воздуха поднимется уже до +22 градусов. Снега до 5 октября пока не предвидится.

Ранее москвичам рассказали, увидят ли они солнечное затмение 2 октября.