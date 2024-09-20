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В России хотят убрать термин «буллинг» из школьных программ

«Коммерсантъ»: в России могут удалить термин «буллинг» из школьных программ

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Depositphotos

Министерство просвещения России собирается убрать термины «буллинг», «толерантность», «гендерный» и «домашнее насилие» из школьных программ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Такие шаги необходимы, чтобы привести содержание образовательных программ в соответствие «с основными принципами реализуемой государственной политики и федеральными нормами закона». Таково требование прокуратуры, подчеркнули в министерстве.

Минпросвещения предлагает использовать вместо перечисленных терминов нейтральные формулировки. Например, вместо «буллинга» и «домашнего насилия» рекомендуют применять словосочетания «психологическое насилие», «систематическое унижение чести и достоинства», «издевательства», «преследование».

«Толерантность», по мнению Минпросвещения, можно заменить на «уважение» или «дружбу между народами». Вместо «гендерных особенностей» советуют применять слово «пол».

Если поправки ведомства примут, то изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года.

До этого в Госдуме предлагали включить в школьную программу курс логики.

Ранее сообщалось, что блогеров могут обязать разрабатывать курсы по госстандартам образования.

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