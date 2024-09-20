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В Кремле анонсировали выступление Путина на Российской энергетической неделе

Песков: Путин выступит на Российской энергетической неделе

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступит на Российской энергетической неделе, которая пройдет в период с 26 по 28 сентября в Москве. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Готовится выступление Путина на Российской энергетической неделе», — заявил он.

Отвечая на вопрос, не планируются ли у главы государства какие-то международные контакты «на полях» этого мероприятия, Песков отметил, что там будут присутствовать зарубежные гости. Пресс-секретарь пообещал своевременно проинформировать о возможных международных контактах.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) является крупнейшей дискуссионной площадкой международного уровня. В ходе мероприятия проводятся обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, а также определяются основные направлений развития отраслей ТЭК и ведется поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

18 сентября Путин выступил на пленарном заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге. Российский лидер отметил, что россиянки вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития страны и поблагодарил всех женщин России за их труд.

Ранее Евразийский женский форум парализовал движение в Петербурге.

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