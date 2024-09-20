Песков прокомментировал инициативу о запрете «чайлдфри» в России

Все, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать из жизни россиян. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о том, поддерживает ли Кремль предложение председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко о запрете движения «чайлдфри», Песков отметил, что демографическая проблема в стране является одним из главных вызовов для правительства.

«Повышение рождаемости — один из приоритетов в работе всей власти. Все, что мешает этому, должно из нашей жизни исчезать», — заявил он.

При этом Песков отметил, что у Кремля пока нет позиции конкретно по инициативе Матвиенко.

Предложение о запрете движения «чайлдфри» Матвиенко выдвинула в ходе IV Евразийского женского форума. По ее словам, запрет движения должен быть на законодательном уровне, поскольку этот зарубежный враждебный проект направлен на отказ от материнства.

Движение «чайлдфри» (childfree, с англ. — свободные от детей) — это люди, которые сознательно и добровольно отказываются от того, чтобы заводить детей. Причины для такого поведения могут быть разные: от нежелания брать ответственность за ребенка и страха быть родителем до неприязни к детям. В России есть демографический термин «добровольно бездетный», используемый по отношению к «чайлдфри».

Ранее россияне рассказали о своем отношении к «чайлдфри».