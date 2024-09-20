Крысы чуть не съели младенца заживо из-за его равнодушного отца

В США мужчину обвинили в халатности, из-за которой крысы чуть не съели его сына заживо. Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации издания, инцидент произошел в штате Индиана в 2023 году. Мужчина заметил, что его полугодовалый ребенок истекает кровью, и вызвал на место полицейских и медиков. Врачи установили, что младенца около 50 раз укусили крысы — они до костей обглодали пальцы на его руке и оставили раны на всем теле, включая лицо.

По факту инцидента начали расследование, в ходе которого выяснилось, что семья проживала в антисанитарных условиях. При этом отец мальчика два года игнорировал предупреждения администрации. Мужчине выдавали многоразовые ловушки для крыс, которыми он не пользовался.

Ребенок выжил и находится в процессе восстановления. Мужчину обвинили в халатности, 2 октября суд вынесет ему окончательный приговор.

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