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Крысы чуть не съели младенца заживо из-за его равнодушного отца

В США крысы чуть не съели младенца из-за его равнодушного отца

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Shutterstock

В США мужчину обвинили в халатности, из-за которой крысы чуть не съели его сына заживо. Об этом сообщает Daily Mirror.

По информации издания, инцидент произошел в штате Индиана в 2023 году. Мужчина заметил, что его полугодовалый ребенок истекает кровью, и вызвал на место полицейских и медиков. Врачи установили, что младенца около 50 раз укусили крысы — они до костей обглодали пальцы на его руке и оставили раны на всем теле, включая лицо.

По факту инцидента начали расследование, в ходе которого выяснилось, что семья проживала в антисанитарных условиях. При этом отец мальчика два года игнорировал предупреждения администрации. Мужчине выдавали многоразовые ловушки для крыс, которыми он не пользовался.

Ребенок выжил и находится в процессе восстановления. Мужчину обвинили в халатности, 2 октября суд вынесет ему окончательный приговор.

Ранее стая агрессивных выдр набросилась на женщину во время пробежки и искусала ее.

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