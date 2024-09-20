Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС сообщило об отсутствии пострадавших после землетрясения в Кемеровской области

МЧС после землетрясения в Кемеровской области проводит обследование домов

close
Открытый Город»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Открытый Город»

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юге Кемеровской области. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону на своем сайте.

Сейсмособытие было зарегистрировано ночью в Таштагольском муниципальном районе.

Эпицентр находился в четырех километрах восточнее поселка Шерегеш. По предварительным данным МЧС, пострадавших и разрушений нет. При этом в домах облетела штукатурка, возникли трещины на стенах, в магазинах с полок попадали продукты.

По словам местных жителей, появившаяся в Шерегеше недавно «гигантская дыра» в земле стала еще больше после землетрясения.

Для обследований территорий, находящихся в 50 км зоне от эпицентра, была организована работа трех оперативных групп, рассказали в МЧС. Специалисты провели обследование социально-значимых объектов. По их данным, разрушений нет. Проводится обследование жилого сектора.

Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось. Все системы функционируют в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Таштагольском районе произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Ранее землетрясение застало президента Молдавии в прямом эфире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами