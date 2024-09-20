МЧС сообщило об отсутствии пострадавших после землетрясения в Кемеровской области

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юге Кемеровской области. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону на своем сайте.

Сейсмособытие было зарегистрировано ночью в Таштагольском муниципальном районе.

Эпицентр находился в четырех километрах восточнее поселка Шерегеш. По предварительным данным МЧС, пострадавших и разрушений нет. При этом в домах облетела штукатурка, возникли трещины на стенах, в магазинах с полок попадали продукты.

По словам местных жителей, появившаяся в Шерегеше недавно «гигантская дыра» в земле стала еще больше после землетрясения.

Для обследований территорий, находящихся в 50 км зоне от эпицентра, была организована работа трех оперативных групп, рассказали в МЧС. Специалисты провели обследование социально-значимых объектов. По их данным, разрушений нет. Проводится обследование жилого сектора.

Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось. Все системы функционируют в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Таштагольском районе произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Ранее землетрясение застало президента Молдавии в прямом эфире.