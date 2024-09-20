Число беженцев в Германии достигло рекорда со времен после Второй мировой войны

Число беженцев в Германии достигло нового рекорда — в страну приехали почти 3,5 млн человек. Об этом сообщила немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOS) со ссылкой на ответ правительства на запрос фракции партии «Зеленых» в бундестаге.

В статье говорится, что на конец первой половины этого года в Германии проживало в общей сложности около 3,48 млн беженцев.

Это почти на 60 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Такой показатель является самым высоким с 1950-х годов.

Издание отмечает, что в ФРГ находятся почти 1,18 млн украинских беженцев.

13 сентября сообщалось, что в Германии обострился спор между канцлером Олафом Шольцем и оппозицией из-за миграционной политики.

По данным МВД ФРГ, в стране находятся 14 млн иностранцев, включая выходцев из Африки, Ближнего Востока и Украины. С 16 сентября страна намерена ужесточить пограничный контроль на полгода для контроля миграции.

Ранее в бундестаге предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Украины.