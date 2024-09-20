Названы регионы РФ с наиболее дешевыми квартирами

На рынке вторичного жилья наиболее дешевые квартиры, менее 150 тыс. рублей можно купить в Коми и Архангельской области. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные «Авито Недвижимости» и «Циана».

Уточняется, что в подборки данных попали квартиры, обеспеченные необходимыми инженерными коммуникациями. Среди наиболее дешевых — квартира 31 кв. м. в центре поселка Войвож в Коми за 80 тысяч рублей, продается с косметическим ремонтом и мебелью.

«Если говорить отдельно о Коми, то ситуация на рынке недвижимости в местных поселках обусловлена сразу несколькими факторами, в том числе ограниченным транспортным сообщением, суровыми климатическими условиями и оттоком населения», — рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Немного дороже жилье в Архангельской области: здесь, в поселке Луковецкий, за 100 тысяч рублей предлагается трехкомнатная квартира в 65 кв. м. Несмотря на то, что дом деревянный, уточняется, что в доме центральные коммуникации.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российский рынок недвижимости может ожидать значительное снижение цен на жилье в ближайшем будущем.

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