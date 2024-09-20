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Юрист рассказал, чем грозят объявления с предложениями «покататься с ветерком по Москве»

Юрист Хаминский: езда с ветерком по Москве может закончиться уголовным делом

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Depositphotos

В последнее время в интернете появились многочисленные объявления, предлагающие «покататься и получить удовольствие от ночной Москвы». Авторы объявлений обещают быструю езду на автомобилях премиального класса по московским трассам, где есть возможность разогнаться до высоких скоростей.

Свою оценку правовым последствиям таких услуг в разговоре с «Газетой.Ru» дал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский:

«Несмотря на то, что тексты объявлений вроде бы не предлагают ничего противозаконного, надо отдавать отчет, что «езда с ветерком» по Москве неизбежно связана с нарушением ПДД и представляет опасность, как для заказчиков услуги, так и для окружающих», — объяснил он.

По сути, приобретая такую услугу, гражданин заключает договор аренды транспортного средства с экипажем.

«В процессе такой езды водитель (он же обычно и собственник транспортного средства) провоцирует заказчика на то, чтобы превысить установленную законом скорость, устроить «шашки» на дорогах общего пользования, создавая тем самым риски угрозы жизни и здоровью окружающим», — отметил эксперт.

При этом по окончании такого катания по ночной Москве заказчику предлагают доплатить за возможные штрафы, которые будут зарегистрированы автоматическими камерами наблюдения.

«Если водитель сам принимал решение о превышении скорости и опасной езде, то и ответственность он нести будет самостоятельно по главе 12 КоАП РФ», — подчеркнул Хаминский.

Если же заказчик будет принимать участие в решении превысить скорость, требовать более агрессивной езды, то участников такого заезда необходимо привлекать по статье хулиганство.

«Заказчику такой услуги нужно иметь в виду, что если «езда с ветерком» закончится аварией и причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц, то в зависимости от обстоятельств, он может быть привлечен и к уголовной ответственности как соучастник», — резюмировал юрист.

Ранее выяснилось, что каждый пятый автомобилист держится подальше от старых машин.

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