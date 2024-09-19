В Калининграде семилетняя девочка выжила после падения из окна пятого этажа

В Калининграде сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования несовершеннолетней, девочка доставлена в больницу с травмами после падения из окна. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Инцидент произошел 17 сентября в многоэтажке по улице Нарвской. Семилетняя девочка находилась дома под присмотром матери и бабушки и выпала из окна пятого этажа.

Пострадавшая выжила, с многочисленными травмами ее доставили в медицинское учреждение. Подробности о состоянии девочки неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Маршала Бирюзова в ночь на 10 сентября. Около двух часов ночи из окна квартиры на пятом этаже выпала девочка-подросток. В момент происшествия взрослых дома не было, в квартире вместе с 13-летней девочкой находилась ее сестра. Прибывшие на место медики спасти ребенка не смогли.

Ранее четырехлетний ребенок попал в реанимацию, выпав из окна квартиры в Волгограде.