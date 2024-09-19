Суд освободил из-под стражи Мартынову, осуждённую за попытку убийства дочери 16 лет назад

Суд освободил из-под стражи бывшую супругу главреда «Новой газеты — Европа» (признано нежелательным в РФ) Антонину Мартынову, которая в мае была осуждена за попытку убийства дочери, совершенную 16 лет назад. Об этом пишет ТАСС.

Суд изменил меру пресечения осужденной, назначив ей наказание, не связанное с лишением свободы. Женщина получила восемь лет условно.

Новгородский областной суд 7 мая приговорил бывшую супругу главреда «Новой газеты – Европа» Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом) Антонину к девяти годам колонии за покушение на убийство дочери, совершенное в 2007 году. Прокуратура просила назначить ей наказание в виде 10 лет тюремного заключения. Почти 16 лет женщина находилась в розыске после вердикта присяжных, вины не признала. Ее дочь, а также адвокат Андрей Лисицкий 22 мая подали апелляционную жалобу на приговор. Они призвали судью оправдать Мартынову и назвали случившееся несчастным случаем.

По версии обвинения, в 2007 году 21-летняя Федорова сбросила свою трехлетнюю дочь Алису в лестничный проем. Ребенок получил травмы средней тяжести: врачи диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы, были выбиты несколько молочных зубов. Мартынова сама вызвала скорую после случившегося.

Ранее муж Мартыновой рассказывал «Газете.Ru» подробности суда по делу супруги.