Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд освободил из-под стражи Мартынову, осуждённую за попытку убийства дочери 16 лет назад

Суд приговорил к 8 годам условно осужденную за попытку убийства дочери Мартынову

close
НТВ

Суд освободил из-под стражи бывшую супругу главреда «Новой газеты — Европа» (признано нежелательным в РФ) Антонину Мартынову, которая в мае была осуждена за попытку убийства дочери, совершенную 16 лет назад. Об этом пишет ТАСС.

Суд изменил меру пресечения осужденной, назначив ей наказание, не связанное с лишением свободы. Женщина получила восемь лет условно.

Новгородский областной суд 7 мая приговорил бывшую супругу главреда «Новой газеты – Европа» Кирилла Мартынова (признан в РФ СМИ-иноагентом) Антонину к девяти годам колонии за покушение на убийство дочери, совершенное в 2007 году. Прокуратура просила назначить ей наказание в виде 10 лет тюремного заключения. Почти 16 лет женщина находилась в розыске после вердикта присяжных, вины не признала. Ее дочь, а также адвокат Андрей Лисицкий 22 мая подали апелляционную жалобу на приговор. Они призвали судью оправдать Мартынову и назвали случившееся несчастным случаем.

По версии обвинения, в 2007 году 21-летняя Федорова сбросила свою трехлетнюю дочь Алису в лестничный проем. Ребенок получил травмы средней тяжести: врачи диагностировали сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы, были выбиты несколько молочных зубов. Мартынова сама вызвала скорую после случившегося.

Ранее муж Мартыновой рассказывал «Газете.Ru» подробности суда по делу супруги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами