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В Перми девочка получила ожоги во время катания на самодельном квадроцикле

В Перми владелец самодельного квадроцикла обварил ребенка во время катания

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ГИБДД Тюменской области

В Перми семья отсудила у индивидуального предпринимателя 900 тысяч рублей за травму ребенка, который катался на самодельном квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Перми.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года, семья отмечала день рождения и решила взять в прокат несколько квадроциклов. Вместе со взрослыми на лесную прогулку отправились дети. Когда путешественники остановились на привал у озера, в одном из транспортных средств взорвался бак с бензином, горючая жидкость попала на ребенка.

Девочка получила сильные ожоги. Как установили следователи, индивидуальный предприниматель, который сдавал квадроциклы в аренду, самостоятельно собрал их в гараже. Транспорт не был поставлен на учет в ГАИ. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело, приговором суда он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Россиянину назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина выплатит в пользу пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей.

Ранее тюменка обварила двухлетнего сына кипятком и пыталась вылечить сама.

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