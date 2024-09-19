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Нидерланды изучат возможность отправки украинских уклонистов на родину

Премьер Нидерландов обещал выяснить, как можно отправить украинцев на родину

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Reuters

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в ответ на просьбу лидера крайне правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса заявил, что выяснит, как можно вынудить украинцев призывного возраста, в том числе уклонистов, вернуться на Украину. Об этом сообщает газета De Volkskrant.

При этом Схоф подчеркнул, что здесь необходимо быть «чрезвычайно осторожными».

Согласно статистике, в ноябре 2023 года в Нидерландах находилось почти 19 тыс. граждан Украины призывного возраста. В общей же сложности по состоянию на конец 2023 года в голландских муниципалитетах было зарегистрировано около 39 тыс. мужчин с Украины.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уговаривал западных лидеров помочь вернуть в страну мужчин боеспособного возраста.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее украинцам начали рассылать по почте заочные повестки.

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