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Кемеровчанки хотели передать в СИЗО тапочки с наркотиками и попались

В Кемерове задержали женщин, которые собирались передать в СИЗО тапки с гашишем

В Кемерове две женщины собирались передать в СИЗО тапочки, начиненные наркотиками, и попались. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, стражам порядка поступила информация, что две женщины планируют передать наркотики в СИЗО. Сотрудники правоохранительных органов остановили местных жительниц, ехавших вместе на автомобиле, и задержали их. При осмотре салона полицейские нашли тапки, в подошве которых были спрятаны свертки с неизвестным веществом. Выяснилось, что это гашиш общей массой в семь граммов.

Во время обыска в квартире задержанных также были обнаружены и изъяты 19 свертков с мефедроном общей массой в 20 граммов. Предварительно установлено, женщины собирались распространить их на территории Кузбасса, а тапки с наркотиками планировали передать в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

Ранее крымский подросток прошел курс по наркоторговле, стал закладчиком и попался полиции.

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