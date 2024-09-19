Стало известно, какой гонорар пообещали участникам захвата офисов Wildberries

Участникам захвата офисов Wildberries в Москве, который перерос в вооруженный конфликт со стрельбой, пообещали 100 тыс. руб. каждому. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источники.

По данным издания, бойцам, пришедшим в бизнес-центр «Романов двор» в сопровождении Владислава Бакальчука, не ставилась задача устроить погром.

«Было сказано – никого не бить, не ломать, не зверствовать, но показать силу», — сказал источник «МК».

Кроме того, бойцам пообещали, что никаких проблем по итогам рейда у них не возникнет.

До этого сообщалось, что совладельцу маркетплейса Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение после стрельбы у офиса Wildberries.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы у офиса Wildberries несколько человек задержала полиция.

Из-за стрельбы из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится рядом с главным офисом Wildberries, эвакуировали студентов.

Ранее в сети появилось видеообращение Татьяны Бакальчук к мужу.