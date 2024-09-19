Блиновская погасила свыше 230 млн рублей налоговой задолженности

Блогер Елена Блиновская вернула налоговой службе порядка 230 млн рублей от общей суммы задолженности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката «королевы марафонов» Ивана Морозова.

«Сумма оплаченных денежных средств на 17 сентября — 230 286 673 рубля», — рассказал юрист, уточнив, что общая сумма задолженности почти достигает 908 млн рублей.

По словам Морозова, частично погасить долг Блиновской удалось за счет денег, изъятых при обысках, средств, находившихся в банковских ячейках родителей блогера, продажи валюты и монет родителей, а также квартиры отца.

Чтобы закрыть еще часть задолженности «королева марафонов» собирается продать свою квартиру за 90 млн рублей, а также добиться снятия ареста с личных счетов, на которых лежат 33 млн рублей. Кроме того, Блиновская планирует продать и другое имущество в счет погашения долга, если получит на то разрешение от суда, добавил адвокат.

Блиновскую обвинили в крупных неуплатах налогов весной 2023 года. 22 января 2024 года суд отправил блогера в СИЗО, где она находится до сих пор.

12 сентября в Савеловском суде прошло второе заседание по делу «королевы марафонов». Помимо неуплаты налогов, ее обвиняют в отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму задолженности. По их мнению, Блиновская задолжала на 406 млн рублей меньше.

Ранее стало известно, как арестованная Блиновская общается с четырьмя детьми.